Шапкин Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850 или 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1850 или 1851
Отец: Шапкин Алексей Архипович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1868
Бракосочетание
11.01.1870
Рождение ребёнка
08.05.1871
Сын: Шапкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
10.03.1873
Дочь: Шапкина (Шапкина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
28.12.1874
Сын: Шапкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
17.03.1876
Дочь: Шапкина (Шапкина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
17.03.1876
Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна
Смерть
Неизвестно