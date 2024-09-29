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Шапкин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850 или 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 или 1851

Отец: Шапкин Алексей Архипович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1868

Жена: Шапкина (Торгашева) Анна Константиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.01.1870

Жена: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1871

Сын: Шапкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Шапкина (Шапкина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1874

Сын: Шапкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1876

Дочь: Шапкина (Шапкина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1876

Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шапкина (Максина) Евдокия Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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