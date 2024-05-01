Трубина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1932
Отец ребёнка: Трубин Михаил
Бежица, теперь в черте, г. Брянск, Брянская обл., Russian Federation
Смерть
Неизвестно
Лесной, город Екатеринбург, Свердловская область, Россия