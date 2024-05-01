Трубина Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрубина Ольга

Трубина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

СВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трубин Михаил

Рождение ребёнка
?.05.1932

Сын: Трубин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Трубин Михаил

Бежица, теперь в черте, г. Брянск, Брянская обл., Russian Federation
Смерть
Неизвестно
Лесной, город Екатеринбург, Свердловская область, Россия

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