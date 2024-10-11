Киселева (Самохвалова) Степанида (Стефанида) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1888
Рождение ребёнка
02.11.1891
Сын: Киселев Михаил Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: (Киселева) Пелагея Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Киселева (Киселева) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1900
Сын: Киселев Иван Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1904
Сын: Киселев Михаил Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1906
Сын: Киселев Дмитрий Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1909
Сын: Киселев Федор Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович
Смерть
Неизвестно