Киселева (Самохвалова) Степанида (Стефанида) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Самохвалова) Степанида (Стефанида) Алексеевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1888

Муж: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Сын: Киселев Михаил Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: (Киселева) Пелагея Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Киселева (Киселева) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Сын: Киселев Иван Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1904

Сын: Киселев Михаил Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1906

Сын: Киселев Дмитрий Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Киселев Федор Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Киселев Георгий (Егор) Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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