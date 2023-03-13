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Мичурина Анна Леонтьева

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичуринъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мичуринъ Степанъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мичуринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Мичурина) Онисья

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Мичуринъ Василий

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Мичуринъ Андрей

Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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