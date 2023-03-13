Мичурина Анна Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мичуринъ Степанъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мичуринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Мичурина) Онисья
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Мичуринъ Василий
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мичуринъ Андрей
Отец ребёнка: Мичуринъ Михаилъ