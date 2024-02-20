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Глоба Дмитрий Кузьмич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

24.10.1853

Дата смерти

23.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853

Отец: Глоба Кузьма Матвеевич

Мать: Глоба Дарья Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
30.10.1874

Жена: Глоба Васса Логвиновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Глоба Онисим Дмитриевич

Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.09.1887

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.06.1893

Сын: Глоба Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
23.10.1915
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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