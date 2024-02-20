Глоба Дмитрий Кузьмич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения24.10.1853
Дата смерти23.10.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1853
Отец: Глоба Кузьма Матвеевич
Мать: Глоба Дарья Григорьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
30.10.1874
Жена: Глоба Васса Логвиновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.09.1887
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.06.1893
Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Глоба Васса Логвиновна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
23.10.1915
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка