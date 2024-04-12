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Жданов Федор

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Намятова (жданова) Татиана (Пелагия) Федорова

Мать ребёнка: Жданова Дария Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Жданова Дария Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Жданова Дария Иванова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Дария Иванова

Смерть
Неизвестно
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