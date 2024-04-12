Жданов Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Намятова (жданова) Татиана (Пелагия) Федорова
Мать ребёнка: Жданова Дария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Жданова Дария Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Жданова Дария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Дария Иванова
Смерть
Неизвестно