Норзяев Алексей Исаевич 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Норзяев Алексей Исаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Норзяев Исай ЕремеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Норзяева Анисья Матвеевна1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Норзяев Исай Еремеевич

Мать: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.10.1878

Жена: Норзяева Анисья Матвеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.