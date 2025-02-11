Норзяев Алексей Исаевич
мужской, родился 1855, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецНорзяев Исай ЕремеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Норзяева Анисья Матвеевна1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Норзяев Исай Еремеевич
Мать: ?
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.10.1878
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно