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Макмак Иван Константинович

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Место рождения

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина

Дата рождения

1879

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Макмак Константин Васильевич

Мать: Макмак Христина Федоровна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1897

Сын: Макмак Константин Иванович

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Макмак Павел Иванович

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
12.03.1907

Сын: Макмак Николай Иванович

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912

Сын: Макмак Григорий Иванович

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Ольга Филипповна

Смерть
1959
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