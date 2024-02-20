Макмак Иван Константинович
Место рожденияМалоянисоль, Донецкая обл., Украина
Дата рождения1879
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1897
Сын: Макмак Константин Иванович
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
12.03.1907
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Макмак Ольга Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макмак Ольга Филипповна
Смерть
1959