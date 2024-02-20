Супрунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Наталья Владимеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина с пискуновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина с пискуновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супрунов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина с. пискуновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина с. пискуновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина с пискуновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

, Донецкая область, Украина с пискуновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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