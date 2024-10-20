Щербак (Солодкая) Мавра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Солодкая) Мавра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодкий Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1828

Муж: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
05.12.1828

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.05.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.12.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
31.10.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
31.08.1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Максим Евменьевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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