Щербак (Солодкая) Мавра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солодкий Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1828
Рождение ребёнка
05.12.1828
Рождение ребёнка
11.05.1838
Рождение ребёнка
07.12.1840
Рождение ребёнка
31.10.1843
Рождение ребёнка
31.08.1847
Смерть
Неизвестно