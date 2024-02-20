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Шерварли Савва Борисович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шерварли Борис Акритович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шерварли Влас / Елисей / Саввич

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Саввична

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Саввична

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Варвара Саввична

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Саввична

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Смерть
Неизвестно
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