Шерварли Савва Борисович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1807
Отец: Шерварли Борис Акритович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Шерварли Влас / Елисей / Саввич
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Саввична
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Саввична
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Варвара Саввична
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Саввична
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-55
Смерть
Неизвестно