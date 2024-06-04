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Гончаров Даниил Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Агафья Корнеева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Гончаров Михаил Данилов

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Гончаров Никифор Данилов

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: (Гончарова) Агафья Даниилова

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Гончаров Иван Данилов

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Добрякова? (Гончарова) Феврония Даниилова

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Гончарова) Прасковья Даниилова

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Гончарова) Афросинья Даниилова

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Гончарова) Прасковья Мл. Даниилова

Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
1801
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

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