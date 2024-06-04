Гончаров Даниил Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: (Гончарова) Агафья Даниилова
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Добрякова? (Гончарова) Феврония Даниилова
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Гончарова) Прасковья Даниилова
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Гончарова) Афросинья Даниилова
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Гончарова) Прасковья Мл. Даниилова
Мать ребёнка: Гончарова Агафья Корнеева
Смерть
1801