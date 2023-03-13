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Голякова Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяковъ Родионъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Голякова) Прасковья

Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Голяковъ Никита

Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Голяковъ Кириллъ

Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Голяковъ Иванъ

Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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