Голякова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голяковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Голякова) Прасковья
Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Голяковъ Никита
Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Голяковъ Кириллъ
Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Голяковъ Иванъ
Отец ребёнка: Голяковъ Родионъ