Прошин Афанасий Егорович
Место рожденияРоссия Калужская обл.Хвастовичский р-н,д.Теребень
Дата рождения1910
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1939
Дочь: Гаспарова Надежда Афанасьевна
Мать ребёнка: Прошина Евдокия
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1939
Жена: Прошина Евдокия
Рождение ребёнка
12.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прошина Евдокия
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Военная награда
06.11.1945
Указ ПВС СССР медаль «За отвагу» ЦАМО , Ф-33-686046-381 ,запись № 49497115
СЗФ под г.Старая Русса Новгородской обл.СССР совершил подвиги 16,18 и 21.08.1941г.
Рождение ребёнка
Около 24.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прошина Евдокия
Похороны
1974
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
1974
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь