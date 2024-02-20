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Прошин Афанасий Егорович

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Место рождения

Россия Калужская обл.Хвастовичский р-н,д.Теребень

Дата рождения

1910

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Калужская обл.Хвастовичский р-н,д.Теребень
Рождение ребёнка
06.03.1939

Дочь: Гаспарова Надежда Афанасьевна

Мать ребёнка: Прошина Евдокия

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1939

Жена: Прошина Евдокия

Рождение ребёнка
12.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошина Евдокия

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Военная награда
06.11.1945
Указ ПВС СССР медаль «За отвагу» ЦАМО , Ф-33-686046-381 ,запись № 49497115
СЗФ под г.Старая Русса Новгородской обл.СССР совершил подвиги 16,18 и 21.08.1941г.
Рождение ребёнка
Около 24.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошина Евдокия

Похороны
1974
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
1974
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
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