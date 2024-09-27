Леонтий Перфильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Потапов Перфил Иванович
Мать: Маланья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1708
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Максим Леонтьевич
Мать ребёнка: Анисья Яковлевна
Смерть
Неизвестно