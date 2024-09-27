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Леонтий Перфильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Потапов Перфил Иванович

Мать: Маланья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1708

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Максим Леонтьевич

Мать ребёнка: Анисья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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