первый муж
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александровна
Смерть
До 1874
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния