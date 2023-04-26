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первый муж

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александровна

Смерть
До 1874
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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