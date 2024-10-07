Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Михаил Иванович
Мать: Васса Евтеевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно