Кузьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Михаил Иванович

Мать: Васса Евтеевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дмитрий Кузьмич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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