Макмак Афанасий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1854
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1889
Сын: Макмак Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893
Дочь: София Афанасьевна
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894
Сын: Макмак Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль