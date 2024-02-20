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Макмак Афанасий Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1854

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Макмак Константин Николаевич

Мать: Макмак Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1880

Сын: Макмак Савва Афанасьевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макмак Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1889

Сын: Макмак Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893

Дочь: София Афанасьевна

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1894

Сын: Макмак Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Макмак Прасковья Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Прасковья Васильевна

Смерть
1895
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
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