Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Большой Игнатьев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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