Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Большой Игнатьев
Смерть
Неизвестно