Полонянкин Андрей Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Полонянкин Феоктист Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно