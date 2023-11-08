Полонянкин Андрей Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Андрей Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Полонянкин Феоктист Филиппович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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