(Камисарова) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Камисарова) Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Камисаров Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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