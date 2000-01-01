Татаринов Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринов Илья Петрович

Татаринов Илья Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1769 г.р.
1770 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Татаринова Елена Еремеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Татаринов Александр Ильич

Мать ребёнка: Татаринова Елена Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татаринова Елена Еремеевна

Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
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