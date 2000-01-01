Татаринов Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Татаринова Елена Еремеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Татаринов Александр Ильич
Мать ребёнка: Татаринова Елена Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татаринова Елена Еремеевна
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник