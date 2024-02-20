Черкас Федор Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения12.02.1901
Дата смерти03.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-6,зап.-14
Смерть
03.08.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь- после родовая сслабость | ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-132,зап.-28