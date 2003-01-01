Харитонский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонский ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Харитонский Михаил (Мотл) (Лейбович)

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зина (Зося)

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Фаина (Фаня)

Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонский Лейб Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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