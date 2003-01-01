Харитонский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Харитонский Михаил (Мотл) (Лейбович)
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зина (Зося)
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Фаина (Фаня)
Отец ребёнка: Харитонский Лейб Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно