Покровский Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1888
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Людмила Павловна
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1912
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1914
Сын: Покровский Викторин Павлович
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1915
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1917
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Покровский Александр Павлович
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1924