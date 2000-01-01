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Покровский Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1888

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Людмила Павловна

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1912

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1914

Сын: Покровский Викторин Павлович

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1915

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1917

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Покровский Александр Павлович

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Покровский Петр Павлович

Мать ребёнка: Покровская Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Клавдия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1924
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