Воинков Алексий Матфиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Воинков Матфий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Клепикова Параскева Алексиева
Рождение ребёнка
16.03.1801
Рождение ребёнка
19.07.1803
Рождение ребёнка
09.07.1805
Дочь: Елена Алексиева
Рождение ребёнка
20.03.1807
Дочь: Дария Алексиева
Рождение ребёнка
28.05.1808
Рождение ребёнка
08.07.1809
Сын: Воинков Прокопий Алексиев
Рождение ребёнка
25.11.1810
Дочь: Феоктиста Алексиева
Смерть
Неизвестно