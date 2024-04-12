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Воинков Алексий Матфиев

Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Воинков Матфий Васильев

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Клепикова Параскева Алексиева

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1801

Сын: Воинков Алексей Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1803

Сын: Воинков Илья Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1805

Дочь: Елена Алексиева

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1807

Дочь: Дария Алексиева

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1808

Сын: Воинков Никита Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1809

Сын: Воинков Прокопий Алексиев

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1810

Дочь: Феоктиста Алексиева

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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