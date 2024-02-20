Макмак Антон Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1893
Дата смерти18.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Макмак Синклитикия Артемовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918
Сын: Макмак Константин Антонович
Мать ребёнка: Макмак Синклитикия Артемовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Макмак Синклитикия Артемовна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1937
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел