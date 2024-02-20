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Макмак Антон Федорович

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1893

Дата смерти

18.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Макмак Федор Соломонович

Мать: Макмак Анастасия Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Макмак Синклитикия Артемовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1918

Сын: Макмак Константин Антонович

Мать ребёнка: Макмак Синклитикия Артемовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Макмак Синклитикия Артемовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Синклитикия Артемовна

Смерть
18.12.1937
УССР Донецкая обл , репрессирован,приговор ВМН-расстрел
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