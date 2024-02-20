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Тырин Федор Герасимович

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Троицкая церковь ст.Ладожской м/к 1972г./запись о браке № 53 / лист № 191,Ф - 331-1-45
Бракосочетание
29.10.1890

Жена: Тырина Феодосия Федоровна

Успенская церковь ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1872г. лист № 191,зап.,№ 53.Ф - 331-1-45 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно
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