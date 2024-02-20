Тырин Федор Герасимович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Троицкая церковь ст.Ладожской м/к 1972г./запись о браке № 53 / лист № 191,Ф - 331-1-45
Бракосочетание
29.10.1890
Успенская церковь ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.,Россия
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1872г. лист № 191,зап.,№ 53.Ф - 331-1-45 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно