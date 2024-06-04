Балакова Ксения (Аксинья) Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Семен Евстигнеев
Мать: Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Балакова) Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Балакова) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Балакова) Матрена Тимофеева
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Балакова) Василиса Тимофеева
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров
Смерть
После 1850