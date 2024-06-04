Балакова Ксения (Аксинья) Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакова Ксения (Аксинья) Семенова

Балакова Ксения (Аксинья) Семенова

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Семен Евстигнеев

Мать: Афимья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балаков Тимофей Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Балакова) Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Балакова) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Балаков Осип Тимофеев

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Балакова) Матрена Тимофеева

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Балаков Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Балакова) Василиса Тимофеева

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Балаков Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Балаков Тимофей Александров

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.