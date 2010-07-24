Сидоров Виталий Ильич
Место рождения
Дата рождения24.12.1922
Дата смерти24.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1922
Отец: Сидоров Илья
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
ЦАМО Ф - 58-18001-1574
Смерть
24.07.2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
25.07.2010