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Буторин Никита Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Буторин Егор (Георгий) Алексеевич

Мать: Буторина Ксения Васильева

Бракосочетание
14.01.1876

Жена: Буторина Феодосия Васильевна

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М.25 Ж.21
Рождение ребёнка
26.05.1877

Дочь: Кондратова Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Баева Мавра Никитична

Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1891

Сын: Буторин Григорий Никитич

Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно
72 года
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