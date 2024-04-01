Буторин Никита Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
14.01.1876
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М.25 Ж.21
Рождение ребёнка
26.05.1877
Дочь: Кондратова Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Баева Мавра Никитична
Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1891
Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Буторина Феодосия Васильевна
Смерть
Неизвестно
72 года