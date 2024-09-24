Елена Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти05.12.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Конон Алексеев
Мать: не указана
Место жительства
1775
Исповедная роспись. 16 лет.
Бракосочетание
До 1785
Муж: Федор Михайлов
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 20 лет. Записана как Елена Иванова.
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Место жительства
1791
Исповедная роспись. 27 лет.
Рождение ребёнка
10.08.1793 ст.
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Упоминание
04.10.1794 ст.
Крестная мать Андрея, сына Григория Иванова.
Место жительства
1800
Исповедная роспись. 37 лет.
Упоминание
22.12.1806 ст.
Крестная мать Настасьи, дочери Данилы Ларионова.
Смерть
05.12.1833 ст.
От старости. 77 лет.