Елена Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

05.12.1833 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Конон Алексеев

Мать: не указана

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 16 лет.
Бракосочетание
До 1785

Муж: Федор Михайлов

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 20 лет. Записана как Елена Иванова.
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Место жительства
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 27 лет.
Рождение ребёнка
10.08.1793 ст.

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
04.10.1794 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Андрея, сына Григория Иванова.
Место жительства
1800
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 37 лет.
Упоминание
22.12.1806 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Настасьи, дочери Данилы Ларионова.
Смерть
05.12.1833 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости. 77 лет.

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