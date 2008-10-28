(Терешинa) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешинa) Полина

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Место рождения

Тула

Дата рождения

28.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2008

Отец: не указан

Мать: Ольга Юрьевна

Тула
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