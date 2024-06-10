Хиневич (Хиневич) Ольга Филиппова 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич (Хиневич) Ольга Филиппова

Место рождения

Кожево, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Хиневич Филипп Макаров

Мать: Хиневич Анна Яковлева

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хиневич Леонтий Иосифов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хиневич (Хиневич) Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Хиневич Леонтий Иосифов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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