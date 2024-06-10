Хиневич (Хиневич) Ольга Филиппова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Хиневич Филипп Макаров
Мать: Хиневич Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хиневич (Хиневич) Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Хиневич Леонтий Иосифов
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно