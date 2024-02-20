Ткаченко Параскева Евтихиевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1886
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
11.12.1886
Дочь: Екатерина Гордеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Гордей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Александра Гордеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Гордей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гарбуз Феодора Гордеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Гордей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
Неизвестно