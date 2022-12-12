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Гаршин Иван Степанович

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Место рождения

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1905 ст.

Дата смерти

27.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905 ст.

Отец: Гаршин Степан Александрович

Мать: Гаршина Евдокия Григорьевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
09.04.1905 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 07.07.1941
Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаршин Николай Иванович

Мать ребёнка: Гаршина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаршина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаршина Агафия Ивановна

Смерть
27.04.1945
Причина смерти: убит
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