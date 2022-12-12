Гаршин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения06.04.1905 ст.
Дата смерти27.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905 ст.
Крещение
09.04.1905 ст.
Военная служба
С 07.07.1941
Воинское звание: красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаршина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаршина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаршина Агафия Ивановна
Смерть
27.04.1945
Причина смерти: убит