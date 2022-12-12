Корчагин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1893 ст.
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893 ст.
Отец: Корчагин Алексей Степанов
Мать: - Анастасия Варламова
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
д.Большой Починок умершего крестьянина Алексея Степанова Корчагина сын Василий Алексеев 20лет и д.Большой Починок крестьянина Захара Васильева дочь Екатерина Захарова 19лет
Смерть
1956