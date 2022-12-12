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Корчагин Василий Алексеевич

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1893 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1893 ст.

Отец: Корчагин Алексей Степанов

Мать: - Анастасия Варламова

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Жена: Корчагина Екатерина Захаровна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д.Большой Починок умершего крестьянина Алексея Степанова Корчагина сын Василий Алексеев 20лет и д.Большой Починок крестьянина Захара Васильева дочь Екатерина Захарова 19лет
Смерть
1956
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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