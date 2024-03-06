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Перова Прасковья Акимовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.10.1888

Дата смерти

10.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888

Отец: Перов Аким Ефимович

Мать: Перова (Скуратова) Наталья Алексеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №94, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
10.10.1888
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы отставный солдат Никита Игнатьев Скуратов [сын Игната Фаддеевича Скуратова, женат на родной сестре Акима], вдова Ксения Ефимова Косматова [дочь Ефима ... Показать все
Смерть
10.11.1888
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №62, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
12.11.1888
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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