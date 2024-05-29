Козей Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти20.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1870
Сын: Козей Гурий Александрович
Отец ребёнка: Козей Александр Максимович
Рождение ребёнка
21.09.1878
Сын: Козей Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Козей Александр Максимович
Смерть
20.08.1898