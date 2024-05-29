Козей Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козей Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

20.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козей Александр Максимович

Рождение ребёнка
14.11.1870

Сын: Козей Гурий Александрович

Отец ребёнка: Козей Александр Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1878

Сын: Козей Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Козей Александр Максимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
20.08.1898
Липовый Рог, Чернігівська область

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