Ломакина (Дремина) Мария Осиповна 05.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ломакина (Дремина) Мария Осиповна

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Место рождения

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Дремин Иосиф Абрамович

Мать: Дремина Анна Николаевна

Николаевка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Работала в магазине
Бракосочетание
27.09.1954

Муж: Ломакин Петр Емельянович

п. Петровский
Рождение ребёнка
30.04.1955

Сын: Ломакин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Ломакин Петр Емельянович

п. Петровский, Туймазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
31.03.1959

Сын: Ломакин Александр Петрович

Отец ребёнка: Ломакин Петр Емельянович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1968

Дочь: Ломакина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ломакин Петр Емельянович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Смерть
24.11.2020
Раевский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

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