Ломакина (Дремина) Мария Осиповна
Место рождения
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти24.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Отец: Дремин Иосиф Абрамович
Мать: Дремина Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Работала в магазине
Бракосочетание
27.09.1954
п. Петровский
Рождение ребёнка
30.04.1955
Отец ребёнка: Ломакин Петр Емельянович
п. Петровский, Туймазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
31.03.1959
Сын: Ломакин Александр Петрович
Отец ребёнка: Ломакин Петр Емельянович
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1968
Дочь: Ломакина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ломакин Петр Емельянович
Смерть
24.11.2020
Раевский, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан