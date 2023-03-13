Сибиркова (Пономарева) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Пономаревъ Егоръ
Рождение ребёнка
22.10.1784
Сын: Сибирковъ Фокей
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Рождение ребёнка
21.08.1786
Дочь: Сибирковъ Соломия
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Рождение ребёнка
04.05.1791
Сын: Сибирковъ Николай
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Рождение ребёнка
28.02.1792
Дочь: Сибиркова Марья
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Рождение ребёнка
27.06.1793
Сын: Сибирковъ Петръ
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Рождение ребёнка
22.08.1794
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сибирковъ Григорий