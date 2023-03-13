Сибиркова (Пономарева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиркова (Пономарева) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пономаревъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1784

Сын: Сибирковъ Фокей

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1786

Дочь: Сибирковъ Соломия

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1791

Сын: Сибирковъ Николай

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1792

Дочь: Сибиркова Марья

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1793

Сын: Сибирковъ Петръ

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1794

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сибирковъ Григорий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибирковъ Григорий

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