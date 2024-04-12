Воинкова (Занина) Татьяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Занина) Татьяна Тимофеева

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Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Занин Тимофей

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1819

Муж: Воинков Константин Стефанов

Рождение ребёнка
23.07.1822

Сын: Воинков Борис Константинов

Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1824

Сын: Воинков Григорий Константинов

Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Екатерина Константинова

Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов

Рождение ребёнка
30.08.1827

Сын: Воинков Павел Константинов

Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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