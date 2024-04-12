Воинкова (Занина) Татьяна Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Занин Тимофей
Бракосочетание
25.01.1819
Рождение ребёнка
23.07.1822
Сын: Воинков Борис Константинов
Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов
Рождение ребёнка
26.01.1824
Сын: Воинков Григорий Константинов
Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов
Рождение ребёнка
30.08.1827
Сын: Воинков Павел Константинов
Отец ребёнка: Воинков Константин Стефанов
Смерть
Неизвестно