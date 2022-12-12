Котова Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Евгения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Котов Петр Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1730

Сын: Котов Степан Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Павел Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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