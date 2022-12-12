Котова Евгения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Котов Петр Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Котов Павел Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно