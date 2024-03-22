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Софрон Гурьевич

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

30.08.1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

1759 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.
1797 г.р.
1795 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Гурий Еремеевич

Мать: Евдокия Сысоевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
04.11.1806 ст.

Жена: Ксения Михайловна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
12.11.1826 ст.

Жена: Пелагея Моисеевна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Матрона Софроновна

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Матвеевна

Смерть
30.08.1854 ст.
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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