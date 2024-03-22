Софрон Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти30.08.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Гурий Еремеевич
Мать: Евдокия Сысоевна
Бракосочетание
04.11.1806 ст.
Жена: Ксения Михайловна
Бракосочетание
12.11.1826 ст.
Жена: Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Матрона Софроновна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Матвеевна
Смерть
30.08.1854 ст.