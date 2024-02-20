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Юрченко Иван Васильевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

22.10.1918

Дата смерти

01.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1918

Отец: Юрченко Василий Андреевич

Мать: Юрченко Наталья Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
01.11.1918
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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