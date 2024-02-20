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Савченко Гавриил Антипович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Савченко Антип Васильевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: (Савченко) Мелания Гавриловна

Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1895

Сын: Савченко Александр Антипович

Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1900

Сын: Савченко Лука Гаврилович

Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1902

Сын: Савченко Игнат Гаврилович

Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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