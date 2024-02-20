Савченко Гавриил Антипович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Савченко Антип Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: (Савченко) Мелания Гавриловна
Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1895
Сын: Савченко Александр Антипович
Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1900
Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1902
Сын: Савченко Игнат Гаврилович
Мать ребёнка: Савченко Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно