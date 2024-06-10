Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Ощепков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Ощепков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Ощепков Кондратий Васильев
Отец ребёнка: Ощепков Василий Иванов
Ощепково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно