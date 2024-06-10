Авдотья 1680 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья

Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Ощепков Василий Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Ощепков Стефан Васильев

Отец ребёнка: Ощепков Василий Иванов

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Ощепков Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Ощепков Василий Иванов

Ощепково, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.