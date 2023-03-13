Семикова Потанина Ефросинья Деметьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потанинъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семиковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Потанинъ Дементий
Отец ребёнка: Потанинъ Осипъ
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Семикова) Дарья
Отец ребёнка: Семиковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Семикова) Прасковья
Отец ребёнка: Семиковъ Егоръ