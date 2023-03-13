Семикова Потанина Ефросинья Деметьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикова Потанина Ефросинья Деметьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.
1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потанинъ Осипъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиковъ Егоръ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Потанинъ Дементий

Отец ребёнка: Потанинъ Осипъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Семикова) Дарья

Отец ребёнка: Семиковъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Семикова) Прасковья

Отец ребёнка: Семиковъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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