Старкина (Вирясова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Вирясова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.08.1898

Дата смерти

15.10.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1898

Отец: Вирясов Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Старкин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Яков (Иосифович)

Смерть
15.10.1987
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