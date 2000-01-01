Старкина (Вирясова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.08.1898
Дата смерти15.10.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.08.1898
Отец: Вирясов Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1911
Сын: Старкин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старкин Яков (Иосифович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1987