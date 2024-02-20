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Хармс (Ювачев) Даниил Иванович

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Место рождения

Saint Petersburg, Tsardom of Russia

Дата рождения

17.12.1905

Дата смерти

02.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905

Отец: Ювачев Иван Павлович

Мать: Ювачева Надежда Ивановна

Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Развод
1929

Жена: Русакова Эстер Александровна

Супруг(-а): Эстер Александровна Русакова (Иоселович)
Бракосочетание
16.07.1934

Жена: Русакова Эстер Александровна

Супруг(-а): Марина Владимировна Дурново (Marina Wycheslavzoff de Dournovo, урождённая Малич)
Бракосочетание
16.07.1934

Жена: Дурново Марина Владимировна

Супруг(-а): Даниил Иванович Хармс (Ювачев)
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, поэт и драматург.
Смерть
02.02.1942
Saint Petersburg, Tsardom of Russia
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