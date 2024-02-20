Хармс (Ювачев) Даниил Иванович
Место рожденияSaint Petersburg, Tsardom of Russia
Дата рождения17.12.1905
Дата смерти02.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1905
Отец: Ювачев Иван Павлович
Мать: Ювачева Надежда Ивановна
Saint Petersburg, Tsardom of Russia
Развод
1929
Супруг(-а): Эстер Александровна Русакова (Иоселович)
Бракосочетание
16.07.1934
Супруг(-а): Марина Владимировна Дурново (Marina Wycheslavzoff de Dournovo, урождённая Малич)
Бракосочетание
16.07.1934
Супруг(-а): Даниил Иванович Хармс (Ювачев)
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, поэт и драматург.
Смерть
02.02.1942
Saint Petersburg, Tsardom of Russia